Escuteiros promovem Festival de Sopas em Santa Comba Dão

No próximo sábado, dia 11 de Fevereiro, a partir das 19h00, os Escuteiros apresentam, no Mercado Municipal de Santa Comba Dão, um Festival de Sopas.

Preparado pelos Pais e equipa de animação, os Escuteiros esperam conseguir angariar verba para o ACANAC (Acampamento Nacional) que se realizará de 30 de Julho a 6 de Agosto sob o lema ‘Abraça o futuro’.

Está confirmada a presença do chefe Regional dos Escuteiros de Viseu e a animação está assegurada com música ao vivo, zumba, dança criativa e algumas surpresas. Haverá ainda uma quermesse com ofertas.

O programa é o seguinte: 17h – receção do chefe Regional na sede dos escuteiros; 18h – missa animada na Igreja da Misericórdia; 18h50 – Arruada com cavaquinhos de Treixedo; 19h – abertura do festival e apresentação dos restaurantes e júri; 19h30 – atuação dos lobitos; 20h – Zumba; 20h30 – Dança criativa com Ana e as suas bailarinas; 21h – Entrega prémios; 21h30 – Música ao vivo; 22h30 – Encerramento.

Cinco restaurantes associaram-se a esta iniciativa, apostados em promover uma alimentação mais saudável e equilibrada com a sopa como base.

O júri será constituído por um chefe de Escuteiros do agrupamento, um nutricionista, uma professora, Teresa Rua, coordenadora do curso Mesa e Bar no agrupamento de escolas de Santa Comba Dão, e ainda por José Augusto, presidente da União Freguesias Santa Comba Dão e Couto Mosteiro, e por um mini-chefe definido pelos escuteiros.