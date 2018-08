Espetáculo “Exploradores da Serra” no Parque Urbano de Tondela a 08 de agosto

O Parque Urbano de Tondela acolhe, no próximo dia 08 de agosto, o espetáculo “Exploradores da Serra”, trazido pela mão do Teatro Regional da Serra de Montemuro. Esta apresentação, que ocorre no quadro da Rede Cultural Viseu Dão Lafões, está agendada para as 21:45.

A Serra do Montemuro é conhecida, desde longa data, pela riqueza das suas gentes e das suas histórias, dos seus terrenos em volta: turfeiras abundantes, ouro, hoje quase exausto, após a exploração romana, e mais recentemente o vento, que de certo modo inverteu o sentido da frase “e tudo o vento levou”, mas sobretudo pela abundância de pedras, algumas delas raras e preciosas que ainda hoje se descobrem, a par e passo. Atestam-no a memória ainda viva e expressa em algumas lendas, como por exemplo, a Lenda do Fojo dos Três Caminhos, onde a alma da serra se mistura com a vida dos Exploradores da Terra.

Serão estes e outros motivos que atrai o interesse de pessoas vindas de fora para explorarem estas riquezas, ainda ocultas no seio do povo que nela habita. De repente este povo é confrontado com promessas que ultrapassam todos os seus horizontes “O El Dourado” dizem, mas existem sempre aquelas palavras sábias “quando a esmola é grande o santo desconfia. Não auguro bons tempos para a serra, não!…” É neste jogo de interesses que surge o conflito, uns querem, outros não, e como sempre há aqueles que vão pelo mais forte e há também aqueles que vão com todos.

É a terra telúrica que se desvenda num espetáculo pensado para o ar livre. É a tradição dum teatro popular nascido da investigação histórica, do trabalho exaustivo de experimentação dos profissionais envolvidos e das vivências concretas. Procurando assim uma narrativa divertida. Fazendo o paralelismo entre o passado e o presente com humor e alguma ironia sem deixar de comover em alguns momentos.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia e Encenação de José Carretas

Cenografia de Ana Limpinho

Direção Musical de Ana Bento

Interpretação de Abel Duarte, Beatriz Wallenkamp, Eduardo Correia, Leonor WallenKamp, Paulo Duarte e Manuel Brásio

Construção de Cenários e Adereços Carlos Cal e Maria da Conceição Almeida

Desenho de Luz Paulo Duarte

Direção de Cena Abel Duarte

Direção de Comunicação e Produção Paula Teixeira