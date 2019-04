ESPETÁCULO “HISTÓRIAS QUE DÃO PARA VER” COM LOTAÇÃO ESGOTADA EM SÁTÃO

A Biblioteca Municipal de Sátão recebeu nos dias 12 e 13 de abril a apresentação do teatro “Histórias que Dão para Ver” do Teatro Montemuro. Mais de uma centena de pessoas quiseram assistir a uma encenação espetacular onde foi destacado o papel e a importância da Mulher na sociedade, tendo como pano de fundo a produção vinícola.

Este espetáculo foi promovido pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, no âmbito da Rede Cultural Viseu Dão Lafões e contou com catorze mulheres satenses que participaram com bastante entusiasmo nesta peça de teatro que teve como pano de fundo diferentes espaços da Biblioteca Municipal.