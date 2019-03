Está a acontecer a final distrital do Parlamento dos Jovens em Moimenta da Beira

Vinte e oito escolas do distrito de Viseu e mais de 150 participantes, entre alunos, professores e dirigentes, estão envolvidos na final distrital do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico que está a decorrer hoje, terça-feira, 19 de março, no Auditório Municipal Padre Bento da Guia, em Moimenta da Beira. A iniciativa é da Assembleia da República, com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e o tema escolhido para discussão e reflexão dos alunos versa sobre as “Alterações Climáticas: Reverter o Aquecimento Global”. António Lima Costa, o deputado que na sessão de Moimenta da Beira está a representar o Parlamento, respondeu durante o período da manhã às perguntas suscitadas pelos alunos. No período da tarde, avança a discussão e reflexão sobre o tema escolhido, após o qual serão eleitos os estudantes que participarão nas sessões nacionais que vão decorrer na Assembleia da República nos dias 6 e 7 de maio. Estas sessões proporcionam aos jovens eleitos nas escolas a vivência de uma sessão parlamentar, com uma metodologia de debate semelhante à do Parlamento.

A sessão de abertura, além de Lima Costa, contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, e do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Na plateia estavam também responsáveis da Direção Regional de Educação do Norte e do Centro.