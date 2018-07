Está aberto o período de inscrições para expositores da Expodemo 2018

Abriu hoje, segunda-feira, 23 de julho, o período de inscrições para empresas, instituições (e outras organizações) e pessoas singulares que pretendam ser expositores na edição de 2018 da “Expodemo – Mostra de Produtos, Atividades e Serviços da Região” que se vai realizar de 14 a 16 de setembro, em Moimenta da Beira. O prazo está aberto durante cinco semanas, encerrando a 24 de agosto.

Os formulários de inscrição (comerciais, comércio ambulante, restauração/gastronomia, artesanato, associações/instituições e área descoberta) podem ser solicitados pelo e-mail expodemo@cm-moimenta.pt ou retirados do site do Município.

Em Moimenta da Beira, no coração da maçã, a Expodemo é o certame de maior dimensão e mais concorrido da região. Uma feira de negócios de exaltação à maçã, fruto da terra, das raízes e da Luz, que se realizará pela sétima vez consecutiva no miolo mais urbano da vila.

O programam (praticamente fechado) aclama-se todo ele, mas nesta edição de 2018 vai encher-se ainda de mais charme (e de orgulho máximo) quando subir ao palco, para um concerto único e inigualável, Carlos do Carmo, essa voz-maior (e mais respeitada e reconhecida) do Fado Português, a primeira expressão artística em Portugal declarada pela UNESCO Património Cultural Imaterial da Humanidade”. A “Voz” vai ouvir-se na primeira noite da festa, 14 de setembro, no palco maior do certame.

Depois, o programa alarga-se e toca outras artes, do experimentalismo que rompe com as mais variadas tradições artísticas, aos espetáculos mais visuais e sensoriais, daqueles que nos arrepiam a derme, porque nos encantam e fascinam.

Destaque ainda para o “Somos Portugal”, da TVI, o maior programa de entretenimento das televisões portuguesas, que vai ser transmitido em direto de Moimenta da Beira para todo o mundo durante a tarde do dia 16.