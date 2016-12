Estação ferroviária de Santa Comba Dão deixa passageiros ao frio depois das 19 horas

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda interrogou o Governo através do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, sobre o encerramento das instalações da estação ferroviária de Santa Comba Dão, a partir das 19h00. Qualquer passageiro que espera os comboios depois dessa hora fica ao relento e sem acesso aos sanitários.

As pessoas têm de aguardar no cais de embarque, ficando expostas à chuva e ao frio. Ficam também impedidas de ter acesso à informação que se encontra disponível no ecrã que está no interior da estação e onde constam, entre outras informações, os horários, as linhas e os atrasos. Deixam também de ter acesso ao único telefone fixo disponível, que fica no interior da sala de espera e que pode ser essencial para efetuar chamadas de emergência, para chamar um táxi ou mesmo contactar alguém.

“Consideramos que é urgente resolver esta situação que tanto prejudica a população deste concelho e todos os passageiros dos comboios que passam por Santa Comba Dão”, considera o BE.

Dirigindo-se ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas que tutela a Infraestruturas de Portugal, o BE quer obter esclarecimentos sobre esta questão, no sentido de resolver a situação.