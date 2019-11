ESTÁDIO MUNICIPAL DE MANGUALDE RECEBE JOGOS DE APURAMENTO PARA CAMPEONATO DA EUROPA DE SUB17

Jogos decorrerão nos dias 13 e 19 de novembro, sempre às 15h00, e a entrada é gratuita.

Este mês de novembro, o Estádio Municipal de Mangualde acolhe dois jogos do Torneio de Apuramento para o Campeonato da Europa de Sub17 e a entrada é gratuita. Os encontros terão lugar nos próximos dias 13 de novembro, Geórgia vs Ucrânia, e 19 de novembro, Albânia vs Geórgia. Os jogos decorrem sempre às 15h00.

Estádio Municipal de Mangualde

13 de novembro, quarta-feira

15h00

Geórgia vs Ucrânia

Estádio Municipal de Mangualde

19 de novembro, terça-feira

15h00

Albânia vs Geórgia