“Estamos na discussão da corrida” Vicente Garcia de Mateos está a 43 segundos da liderança

Na primeira seleção de valores para a Volta 2017, – a etapa que terminou esta terça-feira no alto da Srª da Graça, em Mondim de Basto – o Louletano – Hospital de Loulé -Fibralgarve continua a ter um forte candidato aos melhores lugares da classificação. O chefe de fila da equipa algarvia, Vicente Garcia de Mateos terminou a mítica escalada ao Monte Farinha na quinta posição a apenas sete segundos do vencedor e com este resultado o espanhol trepou da nona para a quinta posição da classificação geral. Vicente está a 43 segundos da Camisola Amarela. “Continuo muito optimista e sinto-me bem para alcançar os objetivos, os meus e os da equipa. Acho que só não fiz melhor na subida à Sra. da Graça porque saí do pelotão para alcançar o grupo da frente. Nesse esforço naturalmente desgastei-me mais e quando tive de responder aos ataques foi mais complicado.” A declaração feita em tom tranquilo e até sorridente, apesar da etapa complicada, revela o estado de espirito do corredor de 28 anos que se sente um dos candidatos à camisola amarela. “Sinto-me motivado“, remata para desfazer qualquer dúvida.

Louletano – Hospital de Loulé – Fibralgarve injustiçado

O director desportivo do Louletano – Hospital de Loulé – Fibralgarve apesar de satisfeito com o resultado da equipa na etapa da Srª da Graça sentia-se inconformado com a decisão de não ter sido atribuído o Prémio da Combatividade a Hélder Ferreira nesta etapa. “Sentimo-nos injustiçados!”, começou por dizer Jorge Piedade para logo depois explicar a razão. “O prémio devia ser do Hélder. Não podia ser de outra forma. O nosso corredor esteve na fuga durante todo o tempo e foi mesmo o último corredor a ser alcançado. Merecia o prémio que foi entregue a outro. Não percebemos o critério”.

Apesar destas palavras duras do director desportivo, esta foi uma situação pontual que não afetou o sentimento de optimismo que reina na equipa vermelha e preta. A Volta está a ser um sucesso para o conjunto de Loulé apesar do espanhol Oscar Hernandez ter sido obrigado a desistir logo no início devido a problemas de saúde.

O Louletano – Hospital de Loulé – Fibralgarve está na 79ª Volta a Portugal em Bicicleta com a seguinte equipa:

51 Vicente de Mateus ESP

52 David de La Fuente ESP

53 Nuno Almeida POR

54 Hélder Ferreira POR

55 Pedro Paulinho POR

57 Rui Rodrigues POR

58 André Evangelista POR