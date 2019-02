ESTÃO SELECIONADOS OS “NOIVOS DE SÃO MATEUS” E VÃO CASAR JÁ EM 2019

Rodrigo e Natércia vão dar o nó na guardiã das feiras populares, no ano de estreia da iniciativa.

Com a chegada do Dia de São Valentim, a Viseu Marca anuncia que já estão selecionados os “Noivos de São Mateus”. Entre os 22 casais candidatos, os jovens Natércia e Rodrigo foram os escolhidos e irão celebrar a sua história na edição de 2019 da Feira de São Mateus.

Natércia Santos e Rodrigo Valente, com 23 e 24 anos, partilham não só a profissão – ele é barbeiro e ela cabeleireira – mas também o sonho de casar na cidade que os acolheu e onde residem. A decisão foi recebida, segundo o par, com um “misto de emoções fortes”.

As motivações dos casais que concorreram à iniciativa bem como a sua relação com Viseu e com a Feira de São Mateus foram os critérios que mais pesaram na escolha da Organização, a cargo da Viseu Marca.

Para a organização da Feira de São Mateus, esta inovação visa criar as memórias do presente e do futuro do certame, implicando o público no evento e indo de encontro à tradição viva de uma feira popular.

A cerimónia de união de Natércia e Rodrigo irá decorrer na edição de 2019 da Feira, em data anunciar. Para a realização do copo de água, viagem de lua-de-mel, criação do vestido de noiva e bolo, a VISEU MARCA conta com o apoio de vários parceiros e marcas associadas.