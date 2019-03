Estudante de Viseu toma posse como Vice-presidente da FNAEESP

Na passada quinta-feira, 28 de fevereiro, decorreu no Instituto Politécnico de Setúbal a tomada de posse dos novos órgãos socias da Federação Nacional de Associação de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP).

Após as eleições realizadas no dia 24 de fevereiro, no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Bruno Faria, estudante do mestrado de Comunicação Aplicada na vertente da Comunicação Estratégica e Presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Viseu, tomou posse como Vice-presidente da FNAEESP.

Como resultado desta eleição, Tiago Diniz, estudante do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, com o seu projeto “Continuamos a Unir Realidades” é reeleito como Presidente da FNAEESP e Bruno Faria passa assim de Vogal de Direção a Vice-presidente de Direção.