Estudantes de Viseu discutem a Europa em Braga

As Escolas Secundárias Alves Martins, Mangualde e Moimenta da Beira estarão representadas na 36ª Sessão de Seleção Nacional do Parlamento Europeu dos Jovens (PEJ), que se realiza em Braga, entre os dias 20 e 23 de abril. No evento de quatro dias serão escolhidos os estudantes do Ensino Secundário que representarão Portugal em sessões do PEJ no estrangeiro.

A escolha baseia-se no trabalho realizado pelas seis comissões – cada uma constituída por oito alunos e um coordenador –, que criam moções de resolução sobre tópicos da atualidade europeia, de acordo com competências parlamentares que lhes são atribuídas.

Tendo como tema principal “Ações – Baricentros da Sociedade Assimétrica”, os tópicos a debate estarão relacionados com as várias clivagens e desequilíbrios presentes na sociedade, tais como a corrupção, a gentrificação, a saúde mental, o controlo de fronteiras, as “fake news”, a gestão das pescas e a estratégia de defesa europeia.

Os principais objetivos do Fórum são a sensibilização da juventude para a importância de uma participação ativa na cidadania europeia, estabelecendo o contacto com os mais variados temas discutidos na atualidade europeia e até mundial, bem como a aquisição de soft skills transversais a várias áreas disciplinares que são valiosas para o trabalho em equipa tanto no evento como, futuramente, no mundo profissional.

Braga 2017 – 36ª Sessão de Seleção Nacional contará com o apoio de várias entidades, tais como a Câmara Municipal de Braga, a EPB, o IPDJ, o GNRation, a Bloomidea e a CCDR-Norte O evento é organizado pela Associação Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens (APPEJ), inserida na rede internacional European Youth Parliament.