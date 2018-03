Estudantes do IPV com forte representação na FNAEESP

A nova direção da Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP), eleita no passado 10 de Março, conta com três elementos da Associação Académica do Instituto Politécnico de Viseu (AAIPV).

Bruno Faria, presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Viseu, Ricardo Nóbrega, presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, e Guilherme Rodrigues, presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Viseu, integram a lista vencedora do ato eleitoral que consagrou Tiago Diniz como o mais recente presidente da FNAEESP.

Esta representação em massa por parte dos alunos do IPV deixou Mauro Pinto, presidente da AAIPV, lisonjeado. “A presença das três associações com capacidade eleitoral da AAIPV na FNAEESP, que representa a nível nacional as associações de estudantes de todos os politécnicos, é uma honra para mim e deve-o ser igualmente para todos os estudantes da cidade”, declara.

Mauro Pinto afirma ainda que “esta representação do IPV na direção da FNAEESP é um sinal de união e unanimidade que reina no seio da AAIPV, e que se enquadra na política educativa da associação”.

Fundada por Manuel Teodósio, antigo aluno do Escola Superior de Educação de Viseu, a FNAEESP tem uma forte ligação com o IPV, pois para além do fundador viseense, foi presidida por Alexandre Santos e Rafael Guimarães, antigos alunos da instituição.