ESTUDO SOBRE BANDAS FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE MANGUALDE

CÂMARA APELA À PARTICIPAÇÃO DE TODOS, COM INFORMAÇÕES

(FOTOGRAFIAS, JORNAIS, PARTITURAS, ETC.)

QUE POSSAM SER ÚTEIS NESTA INVESTIGAÇÃO

No âmbito do estudo que tem vindo a ser efetuado sobre as Bandas Filarmónicas do concelho de Mangualde – uma investigação do INET-md da Universidade de Aveiro em parceria com o Município de Mangualde – a autarquia lança o apelo à população: caso alguém tenha em sua posse informação que possa contribuir para esta investigação, poderá contactar e/ou dirigir-se ao Arquivo Municipal de Mangualde e comunicar o modo como pretende ajudar. Também aí poderá, caso pretenda, partilhar memórias que tenha acerca destas coletividades e da sua participação na vida local de Mangualde.

Este estudo, que se pretende que seja construído também em colaboração com os munícipes e em permanente diálogo com os mesmos, não se circunscreve apenas à ação do investigador e por isso todos os contributos podem vir a ser úteis.

Neste momento, está a ser estudado o passado das coletividades já extintas como a “Sociedade Filarmónica Abrunhosense”, a “Banda dos Bombeiros Voluntários de Mangualde” ou “Os Azuraras” de Mangualde, também têm sido alvo de investigação as Bandas Filarmónicas do concelho e a sua participação na vida social de Mangualde, bem como os contextos em que atuaram, nomeadamente nas Festas da Cidade, Festas de Nossa Senhora do Castelo, ou mesmo nos serões do Grémio Mangualdense.

Não existe, no entanto, muita documentação ou registos (fotografias, jornais, partituras, instrumentos e outros documentos, etc.). Neste sentido, a Câmara Municipal de Mangualde agradece desde já todos os contributos que possam surgir.