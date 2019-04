Evento “Police Challenge 2019”

A Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que, no dia 28 de abril de 2019, entre as 09H00 e as 13H00, vai decorrer o evento desportivo “Police Challenge 2019”, com o percurso a seguir mencionado:

Início- Parque da Feira de S. Mateus, frente ao Pavilhão Multiusos, Cava do Viriato, Parque Radial de Santiago, Quinta Agrária, Feira Semanal, Largo da Feira de S. Mateus, subida da Calçada S. Mateus, Rua Silva Gaio, Estação Funicular, descida da Calçada Viriato até ao Fórum Viseu, margem do Rio Pavia até ao Parque da Aguieira, onde será feito o retorno até ao Pavilhão Multiusos.

O trânsito estará condicionado/cortado na Rua Serpa Pinto, Rua D. José da Cruz Moreira Pinto, Avª. Emídio Navarro e Cava de Viriato até à Calçada de Viriato.