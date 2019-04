Exercício militar na zona da Barragem de Vilar já a partir de domingo

É mais um exercício militar do Centro de Tropas de Operações Especiais. Tem início já a partir de domingo, 14 de abril, até à próxima quarta-feira, 17, na região da Barragem de Vilar, abrangendo as áreas dos concelhos de Moimenta da Beira e Sernancelhe. O último ocorreu há menos de três meses. Esta operação militar constará de deslocamentos, quer apeados quer com viaturas, bem como atividades aquáticas na albufeira da Barragem de Vilar. “Em todas as ações do exercício serão executadas rigorosas medidas de segurança no sentido de salvaguarda de pessoas e bens”, garantem os responsáveis em nota difundida assinada por Raúl Matias, Coronel de Infantaria.