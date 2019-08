Expodemo’19 acolhe o graffiter que pintou o maior mural do país

Ivo Santos ou o graffiter Smile como é mais conhecido, que pintou em ‘graffiti’ o maior mural do país (com 210 metros), em Odivelas, vai estar na Expodemo’19, em Moimenta da Beira, a pintar uma imagem em três dimensões (3D) que o público poderá apreciar no recinto.

O artista, nascido em Lisboa em 1985, é desde muito novo um apaixonado pelo desenho e, no início da década de 1990, influenciado pelos sons Hip Hop de Vanilla Ice, Kriss Kross e Mc Hammer, dedica-se ao Graffiti. Conta com trabalhos para várias marcas como por exemplo a Nissan, Mc Donald’s, Billabong, SIC, TVI, RTP, LRG, DVS, MagicMushroom, Cannabis Energy drink, CIN, AMI, Adidas, Uni-Posca etc entre outras. Viagens a Inglaterra, França e Alemanha fizeram com que o seu portefólio ganhasse uma maior notoriedade.

A Expodemo, que este ano se estreia como um “ecoevento”, arranca a 13 de setembro e encerra dois dias depois, a 15. O certame é uma feira de negócios e de cultura, de sentidos e emoções, é a Festa da Maçã, fruto da terra, das raízes e da Luz, que se assume hoje como um relevantíssimo cartaz turístico e cultural de Moimenta da Beira, coração da maçã. Estima-se que mais de 40 mil pessoas visitem o recinto durante os três dias, recinto com cerca de oito mil metros quadrados de área, todo ele em redor dos Paços do Município, no miolo mais urbano e representativo da vila de Moimenta da Beira. O espaço vai acolher 160 expositores, quatro palcos, várias áreas comerciais e institucionais e outras zonas de lazer e conforto.