Expodemo’19 assegura transporte para o recinto do certame. Serviço “mobilidade à beirinha” é grátis

No sábado e domingo, 14 e 15 de setembro, o “à beirinha”, autocarro de transporte público, vai estar ao serviço de toda a população, gratuitamente, para garantir na vila, sede de concelho, transporte para o recinto da Expodemo a partir do amplo parque de estacionamento da zona do Centro Escolar, aconselhável para o aparcamento automóvel neste dias. O percurso incluirá três pontos de paragem: Cooperativa 2 (junto à rotunda do Ecomarché); Zona da Feira e Central de Camionagem (e vice-versa) e o serviço funcionará dia e noite. No sábado, das 10h00 às 00h30, e, no domingo, das 10h00 às 20h00. Esta é mais uma medida de sustentabilidade ambiental, no âmbito da Expodemo como “ecoevento”, já que pretende contribuir para a redução do uso do automóvel.

A Expodemo vai ser inaugurada na próxima sexta-feira, 13 de Setembro, às 18h30, em cerimónia oficial presidida pelo Ministro do Planeamento, Nelson Souza. O certame, que se prolonga até domingo, 15 a Setembro, é uma feira de negócios e de cultura, de sentidos e emoções, é a Festa da Maçã, fruto da terra, das raízes e da Luz, que se assume hoje como um relevantíssimo cartaz turístico e cultural de Moimenta da Beira, coração da maçã.

Estima-se que mais de 40 mil pessoas possam visitar o recinto durante os três dias, recinto com cerca de oito mil metros quadrados, todo ele em redor dos Paços do Município, no miolo mais urbano e representativo da vila de Moimenta da Beira. O espaço vai acolher 160 expositores, quatro palcos para mais de 25 espetáculos e mais de 150 artistas. Acresce, este ano, o quinto palco para o “Juntos em Festa”.