Expodemo’19 inaugura exposição de arte de Daniel Castro Gamelas

É uma mostra de arte de Daniel Castro Gamelas que vai ser inaugurada no dia da abertura da Expodemo, 13 de setembro, às 19 horas, no átrio dos Paços do Concelho, em Moimenta da Beira. A exposição, que vai estar patente ao público até meados de outubro, reforça ainda mais a vertente cultural do certame.

Daniel Castro Gamelas é escultor e professor de desenho, trabalhando atualmente no Porto. É licenciado em escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e Mestre pela New York Academy of Art. Já foi distinguido duas vezes nos Estados Unidos da América, ambas em 2006 e em Nova Iorque. Primeiro com o prémio por excelência em escultura “The Complete Sculptor”; e depois com o 1º prémio na exposição de artes visuais “All Nations – Celebration of Diversity”. Ainda em Nova Iorque, frequentou a Bolsa de estudo por mérito organizativo e de liderança da International House (2004 a 2006); e uma segunda Bolsa de estudo por mérito artístico da New York Academy of Art, também entre 2004 e 2006.

As esculturas de Daniel Gamelas exploram relações entre o corpo, origem e mitologia. Tem integrado numerosas mostras individuais e coletivas em Portugal, Espanha, Nova York, destacando-se as exposições “Origens” e “Domínios”. É membro cofundador do AARP – Atelier de Arte Realista do Porto, sendo responsável pelo programa de desenho. Os cursos que orienta são baseados na tradição académica de representação figurativa e inspirados no legado das escolas clássicas. Paralelamente à carreira artística é professor da cadeira de Desenho Arquitetónico na Universidade Católica de Viseu. Anteriormente também lecionou as cadeiras de desenho na escola Universitária Vasco da Gama, Coimbra.

A Expodemo, que este ano se estreia como um “ecoevento”, decorre de 13 a 15 a setembro. O certame é uma feira de negócios e de cultura, de sentidos e emoções, é a Festa da Maçã, fruto da terra, das raízes e da Luz, que se assume hoje como um relevantíssimo cartaz turístico e cultural de Moimenta da Beira, coração da maçã. Estima-se que mais de 40 mil pessoas possam visitar o recinto durante os três dias, recinto com cerca de oito mil metros quadrados, todo ele em redor dos Paços do Município, no miolo mais urbano e representativo da vila de Moimenta da Beira. O espaço vai acolher 160 expositores, quatro palcos para mais de 25 espetáculos e mais de 150 artistas.