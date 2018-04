Exposição celebra os 60 anos da publicação de “Quando os Lobos Uivam”, de Aquilino Ribeiro

Dezasseis painéis que refletem sobre a obra mais telúrica de Aquilino Ribeiro estão expostos, até dia 24 de abril, no átrio dos Paços do Concelho de Moimenta da Beira. A mostra celebra os 60 anos de “Quando os Lobos Uivam”, romance que o mestre escreveu e publicou em 1958, em claro desafio e confronto com o velho regime de Oliveira Salazar.

O livro – que a censura, ao confiscá-lo, considerou como “romance panfletário, porque todo ele foi arquitetado para fazer um odioso ataque à atual situação política, escrito numa prosa viril, que classifica o governo de “piratas” e descreve várias Autoridades, Funcionários, Polícia, Guarda Republicana e Tribunais em termos indignos e insultuosos” – retrata a saga dos beirões em defesa dos terrenos baldios durante a ditadura, nos finais das décadas de 1940 e início da seguinte.

Os dezasseis painéis pertencem ao fundo itinerante da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva que, com Moimenta da Beira e Sernancelhe, integra o território e a geografia sentimental das Terras do Demo.