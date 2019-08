Exposição de carros antigos no mercado municipal de Pampilhosa da Serra

A exposição ‘Classic village’, que abre na quarta-feira no mercado municipal de Pampilhosa da Serra (recentemente remodelado), reúne automóveis fabricados entre 1911 e 1986, anunciou a Câmara desta vila do distrito de Coimbra.

“Desde o modelo mais antigo, um HupMobile 2-Axel-Rigid Body Tourer, de 1911, até ao mais recente, um luxuoso Bentley Eight, de 1986”, a exposição “alberga um valioso espólio de 16 carros, muitos dos quais com estórias muito particulares ou outros que marcaram uma geração na história do automobilismo”, afirma a Câmara, numa nota enviada à agência Lusa.

Entre outros exemplares, estarão expostos “um raro Chevrolet Corvette de 1962 – o primeiro carro desportivo inteiramente americano fabricado por uma empresa americana – e também o Mercedes-Benz 190 SL, de 1956, mais premiado em Portugal”, exemplifica a autarquia.

Com entrada gratuita e patente até 02 de novembro, a mostra de “alguns dos mais icónicos carros da história”, que “pertencem a colecionadores distintos” e foram cedidos para o efeito, faz parte do programa das Festas do Concelho de Pampilhosa da Serra, que decorrem entre quarta-feira e sábado (14 e 17 de agosto).