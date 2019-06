Exposição de Fotografias do Concelho no Átrio da Câmara Municipal

Vinte das 82 fotografias (gentilmente cedidas) que participaram no concurso “Olhares”, do festival “Serranias – Sabores e Tradições”, em Soutosa, Moimenta da Beira, estão expostas, até dia 19 de julho, no átrio da Câmara Municipal. Retratam muito do património edificado do concelho (civil e religioso) e também da sua riqueza paisagística natural (e com a mão do homem), onde pontificam a serra e os penedos, os espigueiros, o casario rural e tradicional, etc. Outras retratam ainda os rios Paiva e Távora, troços dessas duas linhas de água cheias de encantos e belezas escondidas.

Faça uma visita!