Exposição e conferência sobre a República em Mangualde

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, vai acolher a exposição/conferência “Pontos de Contacto e Divergência entre a 1ª República de 1910 e a 2ª República de 25 de Abril de 1974”. A conferência realizar-se-á, amanhã, sexta-feira, pelas 21h00, e terá como conferencista Luís Reis Torgal, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Estará ainda patente uma mostra com o espólio das duas Repúblicas, bem como uma homenagem ao 1º Presidente da República, Manuel de Arriaga, e ao capitão de Abril, o major-general Augusto José Monteiro Valente.

O evento é iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o Agrupamento de Escolas Prof. João Carlos Alves, a Casa Arriaga Tavares do Museu da Presidência, o fundo Arquiteto Keil do Amaral do Museu Militar e o Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra.