“EXPOSIÇÃO ECO-LÓGICO” INAUGURADA NO MUSEU MUNICIPAL

No dia 2 de outubro foi inaugurada pela Vereadora da Câmara Municipal de Oliveira de

Frades, Clara Vieira, a exposição de pintura, escultura e instalações sob o título “EcoLógico” no Museu Municipal de Oliveira de Frades.

Esta exposição do artista plástico, Agostinho Ribeiro, retrata a natureza, a proteção dos

animais, a vida marinha, a envolvência da lua com a terra, a reciclagem, o excesso de

consumismo e pretende sensibilizar as pessoas para importância da preservação do

planeta.