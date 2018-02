Exposição “Freaking to the Picture” no Museu Municipal de Resende

Mostra da artista Rita Moura patente até ao dia 18 de março

O Presidente da Câmara Municipal de Resende, Garcez Trindade, presidiu à inauguração da exposição de pintura intitulada “Freaking to the Picture”, da artista resendense Rita Moura, numa cerimónia que decorreu no dia 27 de janeiro de 2018, no Museu Municipal.

Acompanharam o Presidente da Câmara, nesta iniciativa, o Presidente da Assembleia Municipal, Jorge Machado, e restante Executivo Camarário. Ao evento associaram-se, ainda, os familiares e amigos da artista Rita Moura.

A inauguração contou com momentos musicais protagonizados por Bruna, aluna de piano da Academia de Música de Resende, que apresentou algumas melodias, abrilhantando a cerimónia.

Durante a inauguração, o Presidente da Autarquia desejou as maiores felicidades à artista e sublinhou que “é com muita satisfação e orgulho que acolhemos no Museu Municipal uma exposição de uma jovem resendense cujas obras demonstram muito talento. Esperamos que esta exposição sirva de exemplo para outros resendenses que dispõem deste local de excelência para expor as suas obras, pois temos todo o gosto em receber obras de artistas resendenses no nosso Museu”.

A mostra, que vai estar patente até ao dia 18 de março de 2018, conta com uma série de pinturas que, como a própria artista descreve, são “uma reinterpretação de retratos de infância selecionados pela atmosfera bizarra que estes transportam. As poses forçadas em cenários falsos, os olhares expressivos e corpo desproporcional visam provocar o temor e inquietação”.

Rita Moura nasceu a 20 de Outubro de 1980, é natural de Resende e vive no Porto.

É licenciada em Artes Visuais pela Universidade de Évora em 2007, especializada na vertente de Pintura e profissionalizada no Ramo de Ensino.

É proprietária e promotora do “Atelier da Ferraria” situado no Porto, onde dá aulas e formação, e também onde desenvolve os seus projetos pessoais.

O seu trabalho desenvolve-se em diversas Áreas Visuais, nomeadamente: Pintura, Escultura, Cerâmica, Ilustração e Animação.

Atualmente também exerce atividade como docente no Colégio Nossa Senhora da Bonança em Vila Nova de Gaia.