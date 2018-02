Exposição repetida ao stress aumenta risco de desenvolvimento de doenças

A Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra disponibiliza uma consulta exclusivamente dedicada ao stress, com o objetivo de ensinar as pessoas a lidar com este problema, através de uma abordagem de tratamento estruturado e multidisciplinar (psicologia clínica e da saúde, psiquiatria e psicoterapia).

De acordo com Fernando Pocinho, psicólogo responsável por esta consulta: “A exposição repetida ao stress está, frequentemente, associada a um risco aumentado de sintomatologia depressiva, risco de suicídio, transtornos mediados pela ansiedade (perturbação de pânico, ansiedade generalizada, medos e fobias), problemas de alcoolismo, stress no trabalho, adição a benzodiazepinas, trauma psicológico, disfunções sexuais e outros transtornos do comportamento ligados a sofrimento psíquico, ou surgimento de alguns sintomas físicos sem causa orgânica aparente”.

E acrescenta: “reconhece-se que o stress crónico pode comprometer a saúde, bem-estar, produtividade, rendimento intelectual, capacidade de adaptação e de resolução de problemas do ser humano. Porém, dados da investigação e da observação clínica sugerem que nem todo o stress prejudica a saúde do indivíduo, no entanto ele é um dos fatores que contribuiu para o desenvolvimento e manutenção da doença”.

“A evidência científica sugere que as circunstâncias potencialmente indutoras de stress podem ser de natureza física, psicológica ou social, num determinado contexto de vida, cujas consequências permitem gerar dois tipos diferentes de reação (stress benéfico e stress prejudicial), observando-se que o stress muito intenso e prolongado faz surgir emoções, causa modificações no comportamento observável e interfere com processos cognitivos e biológicos”, conclui o psicólogo.

A Consulta de Stress da Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra destina-se a intervir em contextos clínicos e de saúde mental. Os objetivos essenciais desta consulta são ensinar aptidões de coping a todos os indivíduos com transtornos psicológicos e comportamentais (perturbações mediadas pelo stress, incluindo o stress profissional prolongado ou crónico, ansiedade e disfunções associadas), ou com problemas de vida que os tenham levado a um estado de descompensação emocional.

A Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra tem por missão contribuir para o bem-estar da população através da oferta de cuidados de saúde, de atividades de formação e de investigação, na área da Psiquiatria e saúde mental, de acordo com padrões de referência internacionais. Para mais informações consulte: http://uppc.pt/