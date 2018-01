Exposição VISEU TERRA D`ARTE – Rafael Cardoso

A Freguesia de Viseu, no âmbito do projecto “Viseu Terra D`Arte”, que visa promover e dar palco aos artistas emergentes de Viseu, inaugurou uma exposição de pintura do artista Rafael Barbosa, na Pousada de Viseu. A Exposição decorre até 18 de fevereiro de 2018.

O artista, Rafael Cardoso, nasceu em Viseu, no ano de 1992. Fez o ensino secundário em Tondela e finalizou recentemente a licenciatura em Artes Plásticas na Escola Superior de Artes e Dedign, Caldas da Rainha em 2017.

Rafael Cardoso começou por desenvolver um trabalho de cariz escultório,recorrendo ao metal como matéria prima, fundamental para a execução das suas obras.

O interesse nesta matéria-prima levou-o a explorar o metal, recorrendo a outras técnicas. Para o efeito começou a tirara partido das reações químicas inerentes ao processo de oxidação da matéria, resultando na ferrugem, transformando-se assim na principal componente utilizada nas atuais obras, como pigmento.

As impressões da ferrugem possibilitam a exploração da plasticidade da matéria em conjugação com outros materiais, tais como o óleo, resultando em expressões abstractas.

A meta do artista consiste em criar obras que tenham como base um elemento comum do quotidiano associado a algo desgracioso, como a ferrugem, apresentando a sua plasticidade em obras que se distingam pela sua originalidade.