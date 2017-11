Exposição “Vougascapes – Arte e Paisagem em Oliveira de Frades” inaugurada no Museu Municipal

No dia 15 de novembro foi inaugurada pelo Presidente da Câmara, Paulo Ferreira, e

pelo Coordenador da Binaural/Nodar, Luís Costa, a Exposição Coletiva Multimédia:

“Vougascapes – Arte e Paisagem em Oliveira de Frades”, no Museu Municipal.

O Edil referiu que o conhecimento do nosso património fica mais rico com esta

exposição até para que, um dia mais tarde, se possam analisar as mudanças da paisagem

e dos hábitos das populações. Agradeceu, também, a disponibilidade da Binaural/Nodar

e apelou à continuação desta parceria que é benéfica para a valorização do património e

para a dinâmica cultural do Concelho.

Esta exposição foi baseada em duas residências artísticas (a primeira com o curso de

Mestrado de Criação Artística Contemporânea da Universidade de Aveiro e a segunda

com a Rede Europeia de Residências Artísticas em Artes Sonoras – SOCCOS que

incluiu dez artistas oriundos de sete países) e ambas tiveram como tema a Barragem de

Ribeiradio e os seus impactos.

De realçar que todos estes artistas contactaram com as paisagens e comunidades locais,

tendo a albufeira do rio Vouga, especialmente a aldeia de Casal de Sejães e a envolvente

da barragem de Ribeiradio sido os locais selecionados para o trabalho de campo e fruto

dessa proximidade, resultaram as obras patentes nesta mostra.

Esta exposição demonstra, assim, a imensa riqueza do património natural e cultural do

Concelho, bem como o bom acolhimento que é oferecido aos visitantes, nos quais se

incluem os artistas que se interessam pelo nosso território, merecendo por isso a sua

visita até ao dia 15 de janeiro de 2018, no Museu Municipal.