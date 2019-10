Fábio Cecílio espera ronda de qualificação “competitiva” para Mundial de futsal

Fábio Cecílio, jogador da seleção portuguesa de futsal, afirmou ontem que os três jogos da Ronda Principal de qualificação para o Mundial2020 vão ser “competitivos”, sobretudo com a República Checa, e reconheceu que “já não há equipas fáceis”.

“É preciso estar focado nos objetivos e chegar aos jogos na máxima força. Teoricamente, a República Checa deverá ser o adversário mais difícil, mas já não há equipas nem seleções fáceis. Vão ser três jogos competitivos”, afirmou Cecílio, em declarações ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

O fixo do Benfica foi um dos 14 jogadores que estiveram hoje às ordens do selecionador Jorge Braz, em Viseu, onde vai decorrer a Ronda Principal de qualificação, entre 24 e 27 de outubro, e onde Portugal começou hoje a preparar a participação na prova, com dois treinos no Pavilhão Multiúsos.

“A Letónia tem jogadores experientes, enquanto a Alemanha vai entrar em campo com a garra toda. A República Checa tem jogadores fisicamente muito fortes”, considerou ainda Fábio Cecílio.

No Grupo 8 da Ronda Principal de qualificação para Mundial da Lituânia, em 2020, Portugal defronta a Letónia, na quinta-feira, seguindo-se a Alemanha, na sexta-feira, e a República Checa, no domingo.