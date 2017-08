FABRICA ITALIANA DE COMPONENTES PARA CAPACETES CELEBRA ESCRITURA DO TERRENO COM A CÂMARA DE NELAS E VAI INICIAR OBRAS EM BREVE NA ZONA INDUSTRIAL DA RIBEIRINHA, EM CANAS DE SENHORIM

Teve lugar hoj no Cartório Notarial de Nelas a escritura de compra e venda do terreno de 10.000 m2 para instalação, na Zona Industrial da Ribeirinha, em Canas de Senhorim, da empresa Nelmec-Industria e Mecânica de Precisão, Unipessoal Lda. do empresário Guido Zoccki.

Este empresário vai iniciar ainda em Setembro a instalação de uma unidade de produção de componentes para capacetes tecnologicamente inovadora, sendo que o investimento em maquinaria e equipamentos de alta tecnologia é superior a 1M€, constituindo-se a 1ª fase na construção pavilhões modulares de cerca 450m2 cada.

Com o referido investimento, o empresário propõe-se a criar 40 novos postos de trabalho, empregos que poderão a ser elevados para o dobro, numa 2ª fase do investimento, altura em que a Câmara se comprometeu a ceder mais 15.000 m2 de terreno confinante.

O investimento e a escritura referida são a sequência dos contactos estabelecidos entre o Município de Nelas e o empresário italiano e que resultaram na assinatura de um Protocolo na presença do Ministro do Planeamento, no âmbito do 4º Seminário de Empreendedorismo