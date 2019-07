Falecimento de Militar da GNR

Esta tarde, cerca das 12h35, um militar do Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra foi encontrado inanimado, em instalações da referida subunidade, na sequência de um aparente disparo com a sua arma do serviço, alegadamente realizado pelo próprio.

De imediato, foram acionados os meios de emergência médica e efetuada comunicação à Polícia Judiciária Militar, que tomou conta da ocorrência. O óbito foi declarado no local, pelas autoridades competentes, e a situação comunicada à família, que se encontra a ser acompanhada por psicólogos do Centro de Psicologia e Intervenção Social da GNR.

O militar falecido ingressou na GNR em 1997 e tinha 45 anos.