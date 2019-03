FAMÍLIAS VÍTIMAS DO INCÊNDIO DE OUTUBRO DE 2017 RECEBEM AJUDA HUMANITÁRIA DA FUNDAÇÃO TZU CHI

No próximo domingo, dia 17 de março, a Fundação Tzu Chi, uma organização não governamental de Taiwan (China) vai estar em Oliveira de Frades para prestar ajuda humanitária às famílias carenciadas, vítimas do grande incêndio de 15 e 16 de outubro de 2017. Neste evento que decorrerá no cineteatro Dr. Morgado, pelas 9h30, a Fundação irá distribuir vales por essas famílias, à semelhança do que já fez nos concelhos de Vouzela e Tondela.