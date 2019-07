Fanzine- Teatro do Montemuro dia 14 de julho em Bodiosa

FANZINE

A mestre do crime, Caos, escapa do mundo da banda desenhada para o século XXI, com a única intenção de fazer estragos. Auxiliada por Pandemónio, ambiciona vergar a civilização, roubando a Internet.

Todos os seus antigos adversários, os Super-Heróis, estão agora aposentados dessa atividade. Parece não haver nada, nem ninguém, que a possa impedir.

Mas, quando um velho e familiar sinal aparece na noite escura, os antigos heróis deixam as suas atuais vidas como taxistas, entregadores de pizza e instrutores de fitness para se reunirem novamente.

Conseguirão, os antigos Super-Heróis, esquecer velhas inimizades e rivalidades e reaprender a usar os seus poderes? E, face a um novo tipo de ameaças, necessitarão de encontrar novas formas de combater?

Será que as suas vulnerabilidades – kriptonita, artrite, intolerância ao glúten – que Caos tão bem conhece, os vão impedir de cumprir a sua missão? Ou serão os Super-Heróis, capazes de voltar a salvar o mundo?