Fausto abre nova temporada do Teatro Viriato

Fausto Bordalo Dias abre a nova temporada do Teatro Viriato, dia 21 de janeiro de 2017, pelas 21h30, com um concerto único e que se prevê memorável.

Considerado um dos mais importantes nomes da música popular portuguesa, apologista da música e da cultura em português, Fausto Bordalo Dias propõe-se neste espetáculo revisitar temas de cada uma das três obras (Por este rio acima, Crónicas da terra ardente e Em busca das montanhas azuis) que compõem a sua Trilogia sobre a diáspora lusitana e que é hoje uma referência incontornável da música popular portuguesa.

A acompanhá-lo em palco estarão Mário João santos – Bateria, Baixo Vítor Milhanas – Baixo, António Pinto – Guitarra, Vincent D’Aversa – Teclados e Acordeão, e Fausto Ferreira – Piano.

“Mais do que um concerto, esta será uma viagem por uma história sobre o país e o seu povo”, anuncia o Teatro Viriato.