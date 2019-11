FC Porto B vence em Viseu o Académico com um `bis´ de Vitinha

O FC Porto B venceu ontem fora o Académico de Viseu, por 2-0, na oitava jornada da II Liga de futebol, interrompendo uma série de seis jogos sem vencer e impondo a sua derrota consecutiva aos viseenses.

No Estádio do Fontelo, Vitinha foi a figura do encontro, ao marcar os dois golos da partida, o primeiro aos 40 minutos, num remate cruzado a bater Janota, e o segundo, de penálti, aos 90+3.

A primeira parte foi de maior domínio dos ‘dragões’, que criaram algumas boas situações de golo, a primeira num remate de Sérgio Oliveira, aos oito minutos, que obrigou Janota a uma defesa difícil. O médio portista lesionou-se e foi substituído aos 24 minutos.

Marius, aos 43 minutos, também teve uma boa ocasião, mas Janota voltou a defender, já depois de Vitinha ter inaugurado o marcador.

O segundo tempo foi diferente, com o Académico de Viseu mais perigoso, e a criar boas oportunidades para empatar, mas faltou eficácia frente a Ricardo Silva. Aos 50 minutos, Latyr, solto na área, rematou de primeira, mas ao lado. Luisinho não fez melhor aos 60, e Facundo aos 85, depois de um bom trabalho na área, rematou ao lado.

Aos 90+3 minutos, o FC Porto B chegou ao 2-0, com Vitinha a marcar de penálti, depois de uma falta de Steven Pereira sobre Madi Queta.

Com a derrota, o Académico de Viseu mantém o sexto lugar, com 12 pontos, enquanto o FC Porto B subiu ao 11.º, com 10.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – FC Porto B, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Vitinha, 40 minutos.

0-2, Vitinha, 90+3.

Equipas:

– Académico de Viseu: Ricardo Janota, Tiago Almeida, Steven Pereira, Mathaus, Lucas (Bruninho, 83), Fernando Ferreira (Johnatan, 78), Zimbabwe, Latyr, Luisinho, Jean Patric e Facundo Batista.

(Suplentes: Ricardo Fernandes, João Oliveira, Edgar Abreu, Bruninho, Johnatan, Bruno Loureiro e Filipe).

Treinador: Rui Borges.

– FC Porto B: Ricardo Silva, Tomás Esteves (Musa Yahaya, 62), Pedro Justino, Nahuel, Luís Mata, Sérgio Oliveira (Fábio Vieira, 24), Ndiaye, Vitinha, Madi Queta (Djin, 90+4), Afonso Sousa e Marius.

(Suplentes: Francisco Meixedo, Fábio Vieira, Diego Landia, João Mário, Boris Enow, Tony Djim e Musa Yahaya).

Treinador: Rui Barros.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Afonso Sousa (45), Madi Queta (58), Johnatan (78) e Steven Pereira (90+2).

Assistência: cerca de 300 espetadores.