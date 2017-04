Federação das Associações da Diáspora lança Plataforma Digital

Realizou-se, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o lançamento público da Plataforma Digital da Federação das Associações da Diáspora – www.fadiaspora.com . Foi neste dia dado o “clique”, que lançou para o ar esta Plataforma Digital, pela mão do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, o presidente da Direção da FAD, Manuel Bettencourt e o presidente da Assembleia Geral da FAD, José Ernesto.

Este momento é carregado de enorme simbolismo para a FAD, pois, é o seu primeiro grande desafio, após a tomada de posse dos seus órgãos sociais, que acaba de ser alcançado com sucesso, estando desta forma uma ferramenta ao dispor das associações da Diáspora.

Trata-se de uma Plataforma que permitirá uma relação mais próxima com as associações, colocando à sua disposição um conjunto de informações úteis, um espaço aberto de comunicação, de partilha e de apoio permanente.

Esta estrutura informática permitirá ainda a todas as associações da Diáspora associadas da FAD, usufruir de um micro-site próprio da sua respetiva associação, com total autonomia de conteúdos para divulgação da sua atividade junto da comunidade local do país onde estão inseridos.

A FAD tem agora um novo desafio, de potenciar esta ferramenta digital ao serviço das associações, aumentando o número de associados, por forma a criar dinâmicas entre as associações e estabelecer um conjunto de parcerias que possam beneficiar diretamente as associações.