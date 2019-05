Feira de Antiguidades e Mercado de Artesanato chegam este domingo

A Rua Dr. Teófilo da Cruz e o Parque Urbano de Tondela vão ser palco, no próximo domingo, dia 05 de maio, de mais uma mostra de antiguidades, velharias, colecionismo e muito artesanato. A Rua Dr. Teófilo da Cruz acolhe a Feira de Antiguidades, Velharias e Colecionismo, onde poderá comprar artigos mais antigos, tais como, louça, prata, vidro, arte sacra, livros, moedas e muito mais. Já no Parque Urbano estará instalado o Artesanatus, um mercado de artesanato para os amantes das rendas, tecidos, artesanato em madeira e pedra, arraiolos, entre outros. O Artesanatus irá funcionar entre as 10:00 e às 19:00, sendo a entrada livre. O Artesanatus – Mercado de Artesanato está aberto a todos aqueles que, mediante uma inscrição prévia e aceitação do respetivo regulamento, queiram vender o seu artesanato, seja ele contemporâneo, decorativo, artes e ofícios, bijuteria ou outro. As inscrições para a edição do próximo mês poderão ser feitas, junto do Gabinete de Eventos do Município de Tondela ou para o email: gabinete.eventos@cm-tondela.pt.