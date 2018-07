Feira de Caça e do Espaço Rural da Nave, em Alvite, dias 28 e 29 de julho

Provas de caça, falcoaria, conferências sobre “caça e espaço rural”, provas de trabalho com cães, campo de treino de caça aberto, noite musical, um passeio pedestre (trail) pelos trilhos da Nave e, durante toda a feira, um parque de exposições com restaurantes, desportos radicais, animação para crianças, artesanato e máquinas agrícolas.

É a VIII Feira de Caça e do Espaço Rural da Nave, dias 28 e 29 de julho, em Alvite, Moimenta da Beira, uma das maiores do centro e norte de Portugal. A organização é da Associação de Caçadores de Alvite em colaboração com a Associação de Promoção Social Gente da Nave e da Associação Portuguesa de Biodiversidade e Cinegética. O evento conta também com o apoio da Câmara Municipal de Moimenta da Beira e da Junta de freguesia de Alvite.

Programa

28 julho (sábado)

14h30 – Abertura da Feira

– Mesa Redonda: “A Caça e o Espaço Rural”

– Demonstração de Caça à Perdiz

– Cão de Parar e Arma e Com Cão de Parar e Falcão

– Cetraria

– Prova de Caça à Perdiz (inscrições limitadas a 25 participantes)

– Noite Musical na Nave

29 julho (domingo)

09h00 – Abertura da Feira

– Prova de Trabalho de Cão Coelheiro (inscrições limitadas a 40 participantes)

– Cetraria

Outras atrações

– 08h30 – Nos trilhos da Nave

– Campo de treino de Caça aberto (utilização mediante inscrição)

Parque de Exposições durante os dois dias da feira

Restaurantes

Desportos Radicais

Animação para Crianças

Artesanato

Máquinas Agrícolas