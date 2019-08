Feira de São Mateus 2019 espalha magia, esta quinta-feira

Inauguração oficial do grande evento de Viseu está agendada para amanhã, pelas 21H30, na Porta de Viriato. Fim-de-semana de abertura promete grandes espetáculos, com Carolina Deslandes, Mariza e Festival Internacional de Folclore.

Aproxima-se, a passos largos, mais uma edição da Feira de São Mateus. Desde 8 de agosto e até 15 de setembro, o evento regressa a Viseu para 39 dias de experiências únicas e muitas novidades.

Em 2019, a grande Feira Popular do país celebra 627 edições e tem a sua abertura oficial esta quinta-feira, às 21H30, na Porta de Viriato. A ligação da iluminação decorativa marca a inauguração oficial, na presença do Presidente da Câmara, Almeida Henriques, do Gestor da Feira e Vereador da Cultura, Jorge Sobrado, e da Presidente da VISEU MARCA, Cristina Paula Gomes.

Almeida Henriques afirma que “a Feira de São Mateus vive um momento especialmente importante da sua revitalização e modernização, que a edição de 2019 confirma. Contamos com a presença de toda a comunidade e amigos de Viseu nesta inauguração.”

A primeira longa noite de Feira continua com as atuações de dois artistas da “terra”, no palco Santander: a fadista Mara Pedro e o grupo alternativo Galo Cant’Às Duas. “Dois grandes talentos de Viseu fazem as honras desta inauguração e abrem caminho a noites de verão imperdíveis, na maior Feira Popular da região”, declara o Gestor da Feira de São Mateus, Jorge Sobrado.

As boas desculpas para feirar sucedem-se ao longo destes dias, mas o grande destaque vai para o fim-de-semana de abertura. Na agenda estão três grandes concertos a pensar especialmente na comunidade emigrante. Na sexta-feira, Carolina Deslandes, ex-concorrente de “Ídolos” e autora das populares baladas “Avião de Papel” e “A Vida Toda”, atua no Palco Santander. A fadista Mariza abre a noite de sábado e no primeiro domingo franco do certame, dia 11 de agosto, regressa o tradicional Festival Internacional de Folclore, com grupos de cinco países diferentes.

De entre as principais novidades para 2019, a Guardiã das Feiras Populares do país apresenta um espaço renovado nas esplanadas das farturas da Feira e 90 novos stands para os seus expositores, o primeiro casamento dos “Noivos de São Mateus”, dois grandes passos na sustentabilidade ambiental do evento, com a eliminação de 100 mil palhinhas e 100 mil pratos e talheres de plástico, uma roda “mega” gigante e uma edição vestida a rigor de gastronomia.

A Feira de São Mateus decorre entre 8 de agosto e 15 de setembro. São 39 dias para feirar em Viseu. Todas as informações e programação estão disponíveis em www.feirasaomateus.pt e nas redes sociais da Feira (Facebook e Instagram).