FEIRA DE SÃO MATEUS ANUNCIA TRÊS GRANDES ESTREIAS EM 2019

Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Piruka e Jimmy P dão música a três noites quentes de agosto na feira popular de Viseu.

São três as mais recentes confirmações para a edição de 2019 da Feira de São Mateus. Carolina Deslandes (9 de agosto), Fernando Daniel (14 de agosto) e os artistas Piruka e Jimmy P (30 de agosto) estreiam-se no palco do certame.

O cartaz musical da Guardiã das Feiras Populares continua a ser desvendado, após o anúncio de três grandes nomes internacionais – Ludmilla, Natiruts e Gipsy Kings – e do aclamado artista e compositor português Pedro Abrunhosa.

Jorge Sobrado, Gestor da Feira e Vereador da Cultura do Município de Viseu, revela que “este é um ano de grandes surpresas na Feira de São Mateus, que mantém a aposta contínua em artistas da atualidade, fortemente acarinhados pelo público”.

Carolina Deslandes abre o primeiro fim-de-semana de 2019 na sexta-feira, dia 9 de agosto. O Dia Galp é dedicado à voz encantadora da ex-concorrente de “Ídolos” e autora das populares baladas “Avião de Papel” e “A Vida Toda”.

Em véspera de feriado, no dia 14 de agosto, um dos nomes mais desejados do público sobe ao palco da Feira para uma noite de hitsromânticos. Fernando Daniel, vencedor do concurso “The Voice Portugal”, promete fazer as delícias dos fãs de Viseu.

Também Jimmy P e Piruka se juntam para uma estreia na Feira de São Mateus, na sexta-feira de 30 de agosto. Um concerto jovem, animado pelos ritmos e batidas de dois conceituados nomes do hip-hop em Portugal.

Para Cristina Paula, Presidente da Direção da VISEU MARCA, “o destino Viseu e a Feira são, hoje, reconhecidos no panorama cultural regional e nacional”.