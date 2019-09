FEIRA DE SÃO MATEUS COROOU VISITANTE 1 MILHÃO, NA NOITE DE ONTEM

Mariana Alves, natural de Aveiro, subiu ao palco da Feira para receber um passe-geral para 2020 e a possibilidade de escolha de um espetáculo na próxima edição.

Na noite de ontem, 10 de setembro, a Feira de São Mateus atingiu o número mágico 1 Milhão de Visitas. O momento teve lugar na Porta de São Mateus, pelas 21 horas, e proporcionou uma grande receção à visitante que alcançou este número: a jovem Mariana Alves.

Natural de Aveiro e residente em Viseu, Mariana Alves veio feirar pela primeira vez este ano, com os amigos, e foi surpreendida pela equipa da Feira de São Mateus assim que entrou no recinto, que a felicitou pela meta alcançada. Depois de festejar e aceitar os “direitos e deveres” do visitante 1 Milhão, Mariana respondeu às perguntas dos jornalistas.

“Eu vinha feirar com os meus amigos, porque este foi o único dia em que nos conseguimos reunir, e fomos apanhados nesta boa surpresa, muito interessante e engraçada. Acho que é uma excelente iniciativa e que deve continuar, pois valoriza os visitantes da Feira e de Viseu.”

Para o gestor da Feira, Jorge Sobrado, “Atingir o número mágico de 1 milhão de visitas, pelo 4º ano consecutivo, é revalidar o estatuto de feira popular de referência no país e confirmar o trajeto de revitalização e de modernização que temos vindo a fazer. Hoje é um dia feliz pois a Feira atinge, mais uma vez, o seu principal objetivo de público.”

Após a celebração inicial, Mariana Alves subiu ao Palco Santander para a coroação oficial, entrega do passe-geral para 2020 e para uma nova leitura do estatuto de “Visitante 1 Milhão”, que lhe garantiu “livre-trânsito” nas áreas de gastronomia e diversões da Feira durante toda a noite.

A visitante vai poder, ainda, escolher, em conjunto com a VISEU MARCA, um artista ou banda para atuar na próxima edição do certame.

Já devidamente coroada e acompanhada do seu grupo de amigos, Mariana passeou pelo recinto e andou nas diversões da Feira – nos Carrinhos de Choque, na Rã e na Roda Gigante. Terminou a noite a assistir ao espetáculo dos “Sons do Minho”.