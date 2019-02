FEIRA DE SÃO MATEUS É FINALISTA DO PRÉMIO IBÉRICO DE “MELHOR FESTIVIDADE”

Feira popular de Viseu está no “Top 10” da nova categoria dos “Iberian Festival Awards”. Vencedor será conhecido na gala de dia 13 de março, em Vigo.

A Feira de São Mateus é uma das finalistas dos “Iberian Festival Awards” (Prémios de Festivais Ibéricos), na categoria de “Melhor Festividade”.

A iniciativa, promovida pela Associação Portuguesa de Festivais de Música, da qual a VISEU MARCA é associada, divulgou o “Top 10” de cada categoria a concurso. O certame histórico de Viseu está na short list que integra 5 eventos portugueses e 5 espanhóis.

Para o Gestor da Feira de São Mateus, Jorge Sobrado, “está alcançado o primeiro objetivo neste concurso: obter o reconhecimento do público, que votou. A Feira de São Mateus é hoje a feira popular de referência no país e no mercado ibérico”.

Os premiados das 22 categorias candidatas serão anunciados no dia 13 de março, numa cerimónia que irá decorrer no Teatro Afundación, em Vigo.