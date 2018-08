FEIRA DE SÃO MATEUS TERÁ PALCO #VISEUFOLK

80 grupos de folclore marcam presença na guardiã das feiras populares do país

De 9 de agosto a 16 de setembro, a Feira de São Mateus vai receber exatamente 80 grupos folclóricos, etnográficos e tradicionais, com especial destaque para os grupos da região de Viseu, mas também com presenças internacionais.

O Palco #viseufolk, instalado na Praça de Viriato, receberá os espetáculos de 67 grupos folclóricos da região. Situado no topo do Picadeiro, todos os 39 dias de Feira, a partir das 18 Horas, o local encher-se-á de música típica da região. A programação estende-se ao Centro Histórico da cidade, com espetáculos que darão vida às principais artérias do comércio tradicional durante a tarde, antes dos grupos chegarem à Feira.

Na noite do primeiro domingo franco do certame, a 12 de agosto, o Festival Internacional de Folclore toma conta do Palco Santander. Argélia, Chile, Quénia, República Checa, Sérvia, Rússia, Espanha, Coreia do Sul e Portugal são os países dos 10 grupos protagonistas. A representar o folclore viseense, participa do Festival o Rancho Folclórico de Pindelo de Silgueiros.

Já no dia 13 de setembro, quinta-feira, a noite é dedicada ao “Folk” de terras ibéricas. Os grupos espanhóis “Mansaborá Folk” e “La Musgaña”, assim como os viseenses “Musicando”, vão levar sonoridades populares únicas e contagiantes à Feira.

Em 2018, Viseu conserva o seu estatuto de “Cidade Europeia do Folclore” ao celebrar, na icónica Feira de São Mateus, a etnografia e o “folk” com a presença de dezenas de grupos da região, depois de ter acolhido o EUROPEADE, que trouxe mais de 100 mil pessoas à cidade.