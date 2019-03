FEIRA DE SÃO MATEUS TRAZ FIM-DE-SEMANA DE SURPRESAS À BTL

Novo nome confirmado em 2019 é anunciado no stand de Viseu, com presença do próprio artista. No sábado e domingo, há vários momentos dedicados à “guardiã das feiras populares”.

Este sábado, a Feira de São Mateus apresenta-se no quarto dia da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, com o anúncio de um novo nome para o seu cartaz em 2019.

O artista estará presente no stand de Viseu, pelas 17 horas, naquele que é um regresso musical muito aguardado pelos fãs do evento. O concerto terá lugar no dia 27 de agosto, terça-feira.

No sábado, haverá, ainda, uma apresentação dos sabores regionais do certame ao público, pelo historiador Luís Fernandes, e oferta de brindes da “Guardiã das Feiras Populares” do país.

A VISEU MARCA, associação de marketing territorial de Viseu e entidade organizadora da Feira, é parceira do Município de Viseu na organização da presença na BTL. O “restaurante-jardim” da cidade está presente no pavilhão 2 da FIL até este domingo.

Na quarta-feira, foi, já, celebrado o patrocínio com a ALTICE PORTUGAL para o certame deste ano, e apresentados os novos Embaixadores de Viseu – a banda “Galo Cant’Às Duas”.

Em 2019, a Feira de São Mateus decorre entre 8 de agosto e 15 de setembro