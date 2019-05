Município de Mangualde marcou presença nesta 6ª edição do certame ibérico

FEIRA DOS SANTOS DE MANGUALDE

FOI APOSTA NA FEIRA IBÉRICA DE TURISMO

FEIRA DOS SANTOS IRÁ DECORRER NOS DIAS 2 E 3 DE NOVEMBRO

Mangualde marcou presença na Feira Ibérica de Turismo (FIT), este que é o maior certame de Turismo no Interior do país, destacando a “Feira dos Santos” que irá decorrer este ano entre nos dias 2 e 3 de novembro. Para apresentar este nosso certame secular que é a Feira dos Santos (também conhecida como a Feira das Febras) esteve presente o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. A Feira dos Santos, o certame mais antigo da cidade, com mais de 300 anos existência, atrai sempre milhares de pessoas às ruas do centro da cidade. A gastronomia, vinhos, artesanato, agropecuária, máquinas e alfaias agrícolas, camiões, entre outros, são apreciados por todos.

Neste certame, também se promoveu a gastronomia e vinhos, hotelaria, artesanato (com a presença de vários artesãos), bem como os monumentos do Concelho de Mangualde.

FEIRA IBÉRICA DE TURISMO DECORREU ATÉ 5 DE MAIO

Este ano, a FIT teve como enfoque o Turismo de Interior. A Guarda, a meio caminho entre Lisboa e Madrid, voltou a ser a capital do Turismo Ibérico, entre 2 e 5 de maio, tendo como destino convidado, nesta edição, a Província de A Coruña (Galiza, Espanha). Nesta edição houve expositores e entidades de todos os quadrantes da Península Ibérica: de norte a sul e de este a oeste. A FIT contou com participações desde Silves no Algarve à Corunha na Galiza, ou desde o Pico nos Açores a Ávila no extremo da região de Castilla y León. Estiveram representadas mais de 500 entidades, entre: Regiões de Turismo, Hotéis, Agências de Viagem, Termas, Municípios, Associações de Municípios, Comunidades Intermunicipais, Empresas ligadas ao Desporto de Aventura e da área da Tecnologia, Gastronomia, Organismos Oficiais, Turismo de Natureza e Enoturismo.