FEIRA DOS SANTOS: O PONTO DE ENCONTRO DA TRADIÇÃO E DA MODERNIDADE

Animação, cultura e tradição juntam-se em Mangualde para mais uma edição única

A cidade de Mangualde volta a ser o palco de um evento secular, que anualmente recebe milhares de pessoas. Durante três dias, a Feira dos Santos retrata a tradição e a modernidade do concelho, numa iniciativa cheia de animação, cultura e costumes tradicionais. O evento realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de novembro (de sexta-feira a domingo), em vários locais.

Reforçar a identidade do concelho é um dos objetivos da Feira dos Santos, que todos os anos procura renovar-se. Trata-se de uma feira cosmopolita e de projeção nacional, pensada para os mangualdenses e turistas, com uma elevada dimensão comercial, cultural e social. O programa inclui iniciativas relacionadas com vários setores de atividade, característicos do município.

Durante os três dias, o Largo Dr. Couto vai acolher a Mostra de Freguesias de Mangualde, a exposição Mangualde Regional, a XII Mostra de Artesanato Nacional – Manguald´Arte e o espaço de recordação fotográfico “Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!”. A Feira dos Santos à Mesa vai deliciar os apreciadores da comida regional com uma ementa alusiva à iniciativa, que inclui enchidos da região, rojões à moda de Mangualde, febras à Feira dos Santos, requeijão com doce de abóbora, queijo da serra e vinho do Dão, disponível nos restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo).

Os apreciadores de vinho também vão poder degustar os produtos locais no Dão Wine Party, no dia 4, e no IV Expovinhos Mangualde, nos dias 4 e 5, duas iniciativas que reúnem os produtores de vinho da autarquia no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado.

O Encontro Nacional Produtores de Mirtilos decorre nos dias 3 e 4, no Complexo Paroquial de Mangualde. Já nos dias 4 e 5, o Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado vai receber showcookings pelos Chefs Hélio Loureiro, Lígia Santos e Paulo Cardoso com produtos locais, na iniciativa “Santos da Casa Fazem Milagres”.

Na Quinta Alpoim vai decorrer, nos dias 4 e 5, a Agromangualde, uma exposição de máquinas e alfaias agrícolas e será divulgada a fauna selvagem da região, promovida pela CERVAS/Associação Aldeia.

Ainda durante o fim de semana, a Rua 1.º de Maio vai ser o centro da Mangualde Motor, uma exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Ford e Volkswagen (também presente na Rua Dr. José Marques). Terá lugar ainda a Mangualde Transporte – ANTRAM, uma exposição de algumas marcas e modelos de camiões, e a Mangualde Indústria, uma exposição do tecido empresarial do concelho.

Sem esquecer as Artes & Ofícios, haverá pintura ao ar livre nos dias 4 e 5, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e no Largo Dr. Couto, e ainda animação de rua nas várias artérias da cidade, através da Animangualde.

A abertura oficial do evento está marcada para sexta-feira, às 19:30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado.

Programa

Dia 3 (sexta-feira)

ABERTURA OFICIAL DA FEIRA DOS SANTOS 2017

19:30 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado

Dias 3 e 4 (sexta-feira e sábado)

ENCONTRO NACIONAL PRODUTORES DE MIRTILOS

Complexo Paroquial de Mangualde

Programa em www.encontronacionalmirtilos.pt

Dias 3, 4 e 5 (sexta-feira, sábado e domingo)

MOSTRA DE FREGUESIAS DE MANGUALDE

Largo Dr. Couto

Promoção local das freguesias do concelho

> Dia 3 | 15:00 – 20:00

> Dia 4 | 09:00 – 20:00

> Dia 5 | 09:00 – 20:00

MANGUALDE REGIONAL

Largo Dr. Couto (Rotunda)

Exposição e venda de produtos regionais do concelho de Mangualde

> Dia 3 | 15:00 – 20:00

> Dia 4 | 09:00 – 20:00

> Dia 5 | 09:00 – 20:00

MANGUALD´ARTE | XII Mostra de Artesanato Nacional

Largo Dr. Couto

Exposição e venda de artesanato nacional

> Dia 3 | 15:00 – 20:00

> Dia 4 | 09:00 – 20:00

> Dia 5 | 09:00 – 20:00

FEIRA DOS SANTOS À MESA

Restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo)

> Restaurante “O Valério”

Rua Combatentes da Grande Guerra, n.º 48, 3530-278 Mangualde

Latitude: 40°36’26.21″N / Longitude: 7°45’46.03″W

232 611 955

> Restaurante “Gestur”

Avenida Montes Hermínios, n.º 136, Quinta Da Tapada – Cubos, 3530-116 Mangualde

Latitude: 40°35’27.58″”N / Longitude – 7°45’49.06″W

232 622 325

> Hotel Senhora Do Castelo

Apartado 4, 3534-909 Mangualde

Latitude: 40°36’40.67″N / Longitude: 7°44’38.89″W

232 619 950

> Restaurante “Cruzeiro”

Fornos De Maceira Dão, 3530-070 Mangualde

Latitude: 40º37’19.60 “N / Longitude: 7º48’6.77 “W

232 623 294

> Restaurante Mota

Rua Luís De Camões, n.º 14 r/ch, 3530-214 Mangualde

Latitude: 40°36’12.0″N / Longitude: 7°45’12.5″W

232 099 191

> Restaurante “Casa Do Ermitão”

Rua Santa Maria Do Castelo, 3530-238 Mangualde

Latitude: 40°36’45.7″ / Longitude: 7°44’37.9″W

232 071 238

> Hotel Cruz Da Mata

Cruz Da Mata, 3530-154 Mangualde

Latitude: 40°36’18.29″N / Longitude: 7°46’30.56″W

232 619 560

> Restaurante Churrasqueira Pizzaria “Os Galitos”

Rua 25 De Abril, n.º 91, 3530-140 Mangualde

Latitude: 40°36’14.93″N / Longitude: 7°45’31.65″W

232 612 950

> Restaurante “Cascata De Pedra”

Rua Fernão De Magalhães, n.º 14, 3530-260 Mangualde

Latitude: 40°36’58.83″N / Longitude: 7°45’36.17″W

232 621 311

> Restaurante “Cantinho Dos Petiscos”

Avenida Da Liberdade, n.º 18, 3530-113 Mangualde

Latitude: 40°36’18.27″N / Longitude: 7°45’47.08″W

232 282 051

> Restaurante “Kerú”

Estrada Nacional 234, Pinheiro De Baixo, n.º 33, 3530-241 Mangualde

Latitude: 40°35’9.30″N / Longitude: 7°48’13.10″W

232 610 215

> Restaurante “Chafariz Beirão”

Rua Papa João Paulo II, n.º 31, 3530-191 Mangualde

Latitude: 40°36’21.21″N / Longitude: 7°45’33.55″W

232 623 720

> “Café-Restaurante Marisqueira São João”

Rua Álvaro Gil Cabral, Bairro São João, 3530-145 Mangualde

Latitude: 40°36’22.53″N / Longitude: 7°46’30.87″W

232 283 099

> Restaurante O Telheiro

Estrada Nacional 16, n.º 5, 3530-075 Tabosa

Latitude: 40°37’08.8″N / Longitude: 7°47’51.1″W

232 623 146

> Restaurante “Aldeão”

Quinta Do Salgueiro, EN 234, 3530-259 Mangualde

Latitude: 40°36’2.53″N / Longitude: 7°47’28.26″W

232 613 571

Ementa regional dedicada à Feira dos Santos:

> Enchidos da região

> Rojões à Moda de Mangualde

> Febras à Feira dos Santos

> Requeijão com doce de abóbora

> Queijo da Serra

> Vinho do Dão

ESPAÇO RECORDAÇÃO FOTOGRÁFICO | Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!

Largo Dr. Couto

Dia 4 (sábado)

DÃO WINE PARTY

22:00 – 01:00 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado

Produtores de Vinho de Mangualde e degustação de produtos locais

> Barman Show Cooktails

> Concerto Capitão Mondego (Músicas dos Anos 60/70/80)

Dias 4 e 5 (sábado e domingo)

SANTOS DA CASA FAZEM MILAGRES

Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado

Showcookings (degustação de produtos locais)

> Dia 4

11:30 | Chef Paulo Cardoso

14:00 | Chef Hélio Loureiro

17:00 | Chef Hélio Loureiro

> Dia 5

11:30 | Chef Paulo Cardoso

14:00 | Chef Lígia Santos

16:00 | Chef Lígia Santos

IV EXPOVINHOS MANGUALDE

09:00 – 20:00 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado

Produtores de Vinho do Dão de Mangualde

AGROMANGUALDE

09:00 – 20:00 | Quinta Alpoim

Exposição de máquinas e alfaias agrícolas

Mostra agropecuária com representação de espécies animais predominantes na região

CERVAS / Associação Aldeia

09:00 – 20:00 | Quinta Alpoim

Dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região

> 19:00 | Devolução à Natureza de um animal recuperado

MANGUALDE MOTOR

09:00 – 20:00 | Rua 1.º de Maio e Rua Dr. José Marques

Exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Ford e Volkswagen

MANGUALDE INDÚSTRIA

09:00 – 20:00 | Rua 1.º de Maio

Exposição do tecido empresarial do concelho

MANGUALDE TRANSPORTE – ANTRAM

09:00 – 20:00 | Rua 1.º de Maio

Exposição de algumas marcas e modelos de camiões

ARTES & OFÍCIOS

09:00 – 20:00 | Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e Largo Dr. Couto

Pintura ao ar livre

ANIMANGUALDE

Várias artérias da cidade

Animação de rua nas várias artérias da cidade

> Dia 4

09:30 | Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (artéria principal da cidade)

14:30 | Grupo Zés Pereiras “Os Parentes de Teivas” (todas as artérias da feira)

15:00 | GMS – Grupo de Música e Som (Rua 1.º de Maio)

> Dia 5

09:00 | Grupo Zés Pereiras “Os Parentes de Teivas” (todas as artérias da feira)

14:00 | Programa Somos Portugal em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto)

> Dias 4 e 5 (todo o dia)

Art & Manhã (todas as artérias da feira)

Concertinas (todas as artérias da feira)

HBA Evantur – Animação para Crianças (todas as artérias da feira)

Cantares ao Desafio (Praça da Restauração – Mercado Municipal)