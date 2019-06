Feira Medieval de Lamego conquistou a adesão de milhares de pessoas

Entre festas e folganças, a Feira Medieval de Lamego voltou a atrair e a apaixonar milhares de pessoas, ao longo do último fim de semana, que quiseram viver uma experiência única e assistir a um programa de animação permanente com atuações de música itinerantes, “bailias e folguedos” e “espetáculos de fogo”, entre muitas outras atividades. Fiel ao espírito e à época de então, a zona mais alta da cidade, entre o Castelo, a Praça do Comércio e o Jardim da República, foi o “epicentro” de um ambiente efervescente e repleto de animação que recriou os tempos de D. Afonso Henriques e das lendárias Cortes de Lamego.

Organizada pela Câmara Municipal de Lamego, a edição deste ano da Feira Medieval apresentou ao público algumas novidades, nomeadamente com a concentração no Jardim da República do acampamento militar, do espaço infantil, de uma nova praça de alimentação e do palco de animação.

Com a concretização deste evento, a autarquia pretendeu, entre outros objetivos, inverter a desertificação populacional do bairro do Castelo, aumentar a sua atratividade para os turistas e dinamizar a atividade económica do comércio tradicional. Com uma programação ampla e bastante apelativa, foi ainda feita a pedagogia dos usos e costumes medievos. O certame contou o apoio de fundos comunitários do FEDER, no âmbito de uma candidatura aprovada do NORTE 2020.