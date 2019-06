Feira Semanal de Lamego muda de local a 11 de julho

A data de transferência do local de realização da Feira Semanal de Lamego já está fixada: a partir de 11 de julho este importante mercado ao ar livre vai passar a proporcionar melhores condições aos feirantes e ao público no Largo D. Dinis, em frente ao Centro Multiusos. O novo recinto está dotado de todas as infraestruturas de conforto necessárias, nomeadamente instalações sanitárias, rede pública de água, rede elétrica e pavimentação. Mesmo ao lado, funcionará ainda o Gabinete de Apoio ao Feirante para prestar todo o apoio necessário.

No âmbito do processo de reinstalação da Feira Semanal, o Município de Lamego tem mantido, durante os últimos meses, um diálogo permanente com os feirantes com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas suscitadas por esta mudança. A sua reinstalação será feita tendo em conta a posição que atualmente ocupam todas as quintas-feiras durante o período da manhã na Rua. D. Jacinto Botelho, local que não dispõe das condições mínimas exigidas para receber esta atividade económica.

Durante o período de realização das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, entre os dias 16 de agosto e 9 de setembro, a Feira Semanal decorrerá, provisoriamente, na “carreira central” da Mata dos Remédios. Encerrados os festejos da “Romaria de Portugal”, regressa de novo ao Largo D. Dinis.