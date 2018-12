”Feirinha de Natal em Resende

.

O Celeiro de Caldas de Aregos, em Resende, acolhe no dia 22 de dezembro, sábado, entre as 10h00 e as 19h00, a Feirinha de Natal, numa iniciativa promovida pelo Município de Resende.

O espaço vai contar com cerca de 20 produtores que irão disponibilizar produtos agrícolas, doçaria tradicional, enchidos, vinhos, licores, compotas, bem como artesanato, tornando-se no local ideal para fazer compras natalícias longe das grandes multidões e dos centros comerciais.

O Grupo de Danças e Cantares “Os Moleiros de Cárquere”, o Rancho de Danças e Cantares de S. Cipriano e a Classe de Conjunto de Acordeões e Concertinas da Academia de Música de Resende oferecem animação ao longo de todo o dia.

A Câmara Municipal disponibiliza transporte gratuito, de acordo com os horários praticados em dias de feira.

Esta Feira é uma boa oportunidade para fazer as compras de Natal, escolher os cabazes para oferecer aos amigos e familiares, comprar produtos frescos e de qualidade para a noite de consoada, ou adquirir aquela peça decorativa que vai abrilhantar a sua casa nesta época.

Visite a Feirinha de Natal em Caldas de Aregos – Resende e adquira os melhores produtos da região para celebrar da melhor forma esta época natalícia.