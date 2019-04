Feriado Municipal do Município de Tábua

O Município de Tábua comemora a 10 de abril o seu Feriado Municipal, assinalando a efeméride com uma série de iniciativas que terão lugar ao longo de todo o dia.

Destaca-se na programação das comemorações a Sessão Solene, o hastear da Bandeira nos Paços do Concelho, às 10h00m, seguindo-se a Apresentação da Equipa de Intervenção Permanente (EIP) dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha e da Unidade Local de Proteção Civil da União de Freguesias de Pinheiro de Coja e Meda de Mouros. Às 10h30m, realiza-se o Desfile da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Tábua.

No Centro Cultural de Tábua, a partir das 15h30m, decorrerá Sessão Solene, na presença do Secretário de Estado da Proteção Civil, Eng.º José Artur Neves, seguindo-se a apresentação da Aplicação Móvel Municipal e do Programa BEM (Beneficiação de Equipamentos Municipais).

Serão ainda homenageadas ilustres personalidades e instituições que, ao longo dos anos, prestaram relevantes serviços no engrandecimento do concelho de Tábua, contribuindo para a promoção, o bom nome e prestígio do Município, com a atribuição das seguintes distinções honoríficas.