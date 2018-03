Férias Desportivas e Culturais da Páscoa incluem ski e snowboard na Serra da Estrela

Estão abertas até sexta-feira, 23 de março, as inscrições para as Férias Desportivas e Culturais da Páscoa 2018 promovidas pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira, um período de lazer que decorrerá de 26 a 29 de março destinado às crianças e jovens do concelho com idades compreendidas entre os 6 aos 17 anos. Serão quatro dias cheios de animação com um programa que inclui, entre outras atividades, ski e snowboard na Serra da Estrela.

Nas férias desportivas e culturais as crianças e jovens vão poder ainda participar em atividades expressivas, dança, música, jogos coletivos, atividades aquáticas, entre outras. Tudo na piscina municipal Dr. Amadeu Baptista Ferroa e no pavilhão municipal de Moimenta da Beira.

As inscrições podem ser feitas no pavilhão, piscina, biblioteca e no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal. Ou ainda pelo e-mail: desporto@cm-moimenta.pt ou contacto telefónico 935 520 110.